مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

أوضحت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مستاء بشكل كبير بسبب تصرفات ناديه خلال الساعات الأخيرة.









المركز الإعلامي لنادي باريس سان جيرمان، قام بنشر حوار مع مبابي، والذي أوضح خلاله أنه يرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي، وهو ما يعني استمراره مع الفريق.









وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي غاضب، لأن هذه المقابلة تم تسجيلها في نهاية شهر مايو الماضي، وكان من المفترض أن يتم نشرها في يونيو، حيث يرى اللاعب والمحيطين به، أن هذا الأمر من أجل الضغط عليه للبقاء، والتخلي عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.









وكشفت أن مبابي لم يقبل بأي عرض للتجديد حتى الآن، لأنه لا يعرف طبيعة مشروع باريس سان جيرمان، أو مكانته في النادي.