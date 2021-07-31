أولمبياد طوكيو.. تأهل إيطاليا وفرنسا إلى ربع نهائي كرة السلة

تأهل منتخبا فرنسا وإيطاليا إلى دور الثمانية لمسابقة كرة السلة رجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.









وفاز منتخب فرنسا على نظيره الإيراني 79-62 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، وفازت إيطاليا على نيجيريا 80-71 ضمن فعاليات المجموعة الثانية اليوم السبت.









وتصدرت فرنسا المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات متتالية، كما تصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الثانية بعد أن حقق فوزه الثاني، مقابل هزيمة واحدة.









وسجل توماس هيرتل 16 نقطة لفرنسا فيما أحرز حامد حدادي 18 نقطة و12 متابعة لإيران.









وتلقى منتخب إيران هزيمته الثالثة على التوالي بعد أن خسر في المباراتين الماضيتين أمام التشيك وأمريكا.









وأحرز نيكولو ميلي 15 نقطة لإيطاليا وأضاف زميله نيكو مانيون 14 نقطة فيما تكفل اتشيلي بولونارا بتسجيل 13 نقطة مقابل تسجيل سيموني فونتيكيو 12 نقطة وستيفانو تونوت عشر نقاط.









وسجل شيميزي ميتو 22 نقطة لنيجيريا وأضاف جوردان نورا 20 نقطة.