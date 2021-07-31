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تردد قناة bein sport extra 1/2 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباريات اولمبياد طوكيو 2020

السبت 31/يوليو/2021 - 02:00 م
bein sport extra
bein sport extra
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تردد قناة bein sport extra 1/2 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباريات اولمبياد طوكيو 2020


تردد قناة bein sport extra 1 و 2 نايل سات لمشاهدة اولمبياد طوكيو 2020 واحدة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها عشاق الكرة المصرية الأوروبية من أجل مشاهدة فعاليات البطولة العالمية والتي تقام حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو لسنة 2020-2021.

وفي التقرير التالي وفي السطور القليلة المقبلة نسلط الضوء معكم علي تردد قناة bein sport extra 1 و 2 نايل سات لمشاهدة اولمبياد طوكيو 2020.

اولمبياد طوكيو 2020
وكانت بطولة اولمبياد طوكيو قد تأجلت لمدة عام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ضرب العالم بأكلمه وتسبب في إيقاف جميع البطولات العالمية والقارية وتقام البطولات حاليًا بدون جمهور.

ووصلت بطولة اولمبياد طوكيو 2020 إلى الدور ربع النهائي من بطولة كرة القدم ومن المُقرر أن يقام الأدوار الإقصائية يوم غد السبت الموافق الواحد والثلاثون من شهر يوليو الجاري.




وتقام مباريات غدًا بمواجهات كلاً من مصر أمام البرازيل، إسبانيا أمام كوت ديفوار، اليابان ضد نيوزيلندا، المكسيك ضد كوريا الجنوبية.

تردد قناة bein sport extra 1
وتنقل مباريات بطولة أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 1 و2 علي النايل سات من أجل مشاهدة مباريات المنتخب المصري كهدية لعشاق الكرة المصرية لمشاهدة الفراعنة في البطولة العالمية.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربعة نقاط حيث حقق الفوز في مباراة أستراليا وتعادل امام إسبانيا وتلقي الهزيمة علي يد منتخب الأرجنتين.

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة مصر والبرازيل عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 1 و2 حتي الآن وسوف يتولي التعليق علي هذه المباراة المعُلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وجاء تردد قناة بين سبورت bein sport extra 1/2 نايل سات لمشاهدة اولمبياد طوكيو 2020 علي النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشفير: مفتوح.


تردد قناة bein sport extra 1/2 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباريات اولمبياد طوكيو 2020

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