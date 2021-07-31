أول تعليق من "حمو بيكا" عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه









تَمّ إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، من سراي النيابة العامة في الإسكندرية، بـكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عقب ارتكابه 5 مخالفات مرورية بـسيارته الفارهة، ولكن مع التحفظ على سيارته.





وأوضحت السلطات المحلية في الإسكندرية أنّ حمو بيكا ارتكب 5 مخالفات هي: "القيادة بدون ترخيص، وتغيير معالم جوهر السيارة، والوقوف العشوائي، وانتهاء رخصة تشغيل السيارة، وتركيب زجاج ملون فيميه".





وفَور إِطلاق سراح بيكا وَجّه كَلِمة مُقتَضبة لجمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي على انستجرام، أكد فيها على استمراره بوجود محبيه وجمهوره، مع نشر صورة جديدة علق عليها قائلاً: "طول ما إخواتي وجمهوري معايا هفضل أفرّح الناس".





حمو بيكا يعلن بيع سيارته لتجمهر المعجبين حولها

وأتى هذا بعد أيام قليلة من إعلان مطرب المهرجانات المصرية بيع سيارته هرباً من ملاحقة الناس له في الأماكن العامة، بعدما أصبحت معروفة بسبب تميز شكلها وهيكلها الخارجي.





وقال بيكا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، إنّه اتّخذ قراره بعد انتشار أخبار ومقطع فيديو عن مشاجرته في الساحل الشمالي، والتي تعدّى فيها مرافقوه بـالضرب على بعض الأشخاص الذين تجمهروا حول سيارته.





وأكّد أنّه لم يكن موجوداً في الواقعة، وكان نائماً في منزله على عكس ما قيل وروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح: "كنت نائماً في بيتنا ولا أعرف عنها شيئاً وحصلت مشاجرة وسيارتي على باب منزلي... وبسبب الزحمة لم تستطع السيارة الخروج والناس تركوا المشاجرة وروجوا لشائعة أنني أتعارك".





وأوضح أنّه باع السيارة بسبب معرفتها من قبل الجمهور: "أنا بعت السيارة لأنني لا أريد المشاكل فـالناس عندما تلاحظني تفتح كاميرا الفيديو وتبدأ في التصوير بسبب وبدون سبب".



