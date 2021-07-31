ضبط طالبة بحوزتها شريحة تليفون محمول داخل لجنة بالقليوبية

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في القليوبية، تغيب 151 طالبا وطالب عن أداء امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا، لطلاب الشعبة العلمية حيث حضر 21614 طالبا من إجمالي 21765 على مستوى لجان المحافظة.





وأضافت الغرفة، أنه جرى ضبط طالبة بمدرسة أسماء بنت أبو بكر الثانوية بنات بالخانكة، بحوزتهما شريحة تليفون محمول، جرى تركيبها على فيزا بنكية لاستخدامها في أعمال الغش، وجرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.



