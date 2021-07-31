Advertisements

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف محور شبين الكوم – طنطا الجديد

السبت 31/يوليو/2021 - 02:39 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
سناء عثمان
Advertisements
قام، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ببركة السبع، وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، رافقه خلالها نائبه محمد موسي والدكتور ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بمحور شبين الكوم – القاصد – طنطا الجديد بطول 7،800 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، كونه طريق هام وحيوي يربط محافظة المنوفية بالغربية، وذلك ضمن الخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية بنطاق المحافظة، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بداية من كوبري القاصد بجنزور وحتي كوبري الكلابية بطول 1،850 كم.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال أعمال رصف طريق القاصد جنزور حتى مدخل مدينة شبين الكوم، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بإعداد تقرير بشأن حصر عدد أعمدة الإنارة تمهيدًا لزرعها بطريق القاصد جنزور، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل التيار الكهربائي وتركيب خزانات المياه بمجزر جنزور الآلي، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير مشروع مجزر جنزور بتكلفة 20 مليون جنيه وعلي مساحة 1050 م2، وأشار مدير مديرية الطب البيطري أنه جارٍ حاليًا استلام معدات تشغيل المجزر بتكلفة 10 مليون جنيه، مضيفًا أن المجزر يحتوي على 2 عنبر ذبيح وغرف حفظ ( ثلاجات) وغرف تجهيز وغرف التصريف النهائي بالإضافة إلى مكاتب إدارية، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال في نهاية شهر سبتمبر القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور شبين الكوم-طنطا الجديد محافظ المنوفية طنطا شبين الكوم أعمال رصف

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

صوفينار تكشف حقيقة خطبتها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تحرير 161 محضر ورفع 351 طن قمامة بالمنوفية (صور)

وزير النقل يشهد رفع كفاءة طريق "بركة السبع - شبين الكوم"

"النقل" و"التنمية المحلية" تتابعان معدلات رفع كفاءة الطرق بـ12 محافظة

محافظ المنوفية: تغطية 41% من قرى المحافظة بخدمات الصرف الصحي

محافـظ المنوفية يناقش خطة رصف عدد من الطرق المحلية بمركزي قويسنا وتلا

تحرير 18 محضر إشغال وتنفيذ 23 إزالة فورية خلال حملة بالمنوفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان