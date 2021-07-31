محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف محور شبين الكوم – طنطا الجديد

ظهر اليوم،





وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بمحور شبين الكوم – القاصد – طنطا الجديد بطول 7،800 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، كونه طريق هام وحيوي يربط محافظة المنوفية بالغربية، وذلك ضمن الخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية بنطاق المحافظة، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الإسفلتية النهائية بداية من كوبري القاصد بجنزور وحتي كوبري الكلابية بطول 1،850 كم.





ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال أعمال رصف طريق القاصد جنزور حتى مدخل مدينة شبين الكوم، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بإعداد تقرير بشأن حصر عدد أعمدة الإنارة تمهيدًا لزرعها بطريق القاصد جنزور، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.



كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل التيار الكهربائي وتركيب خزانات المياه بمجزر جنزور الآلي، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير مشروع مجزر جنزور بتكلفة 20 مليون جنيه وعلي مساحة 1050 م2، وأشار مدير مديرية الطب البيطري أنه جارٍ حاليًا استلام معدات تشغيل المجزر بتكلفة 10 مليون جنيه، مضيفًا أن المجزر يحتوي على 2 عنبر ذبيح وغرف حفظ ( ثلاجات) وغرف تجهيز وغرف التصريف النهائي بالإضافة إلى مكاتب إدارية، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال في نهاية شهر سبتمبر القادم.

قام، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ببركة السبع، وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، رافقه خلالها نائبه محمد موسي والدكتور ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية.