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فاركو يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

السبت 31/يوليو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لضم الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي زمالك عبدالله جمعة خلال الموسم المقبل.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن تلقي جمعة عرضًا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية من نادي فاركو.


وعقد صاحب الـ25 عامًا جلسة مع مسؤولي نادي فاركو طلبوا خلالها ضمه رسميا من صفوف القلعة البيضاء.


ورحب عبد الله جمعة خلال الجلسة بالانتقال للوافد الجديد للدوري الممتاز، رغم اتفاقه في وقت سابق على الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.


ووجد جمعة اهتمام كبير من مسؤولي فاركو لضمه، ما دفعه لإعادة حساباته والتفكير بجدية في الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بدل من نادي بيراميدز.

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