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فاركو يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك
السبت 31/يوليو/2021 - 02:36 م
الفجر الرياضي
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يسعى نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لضم الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي زمالك عبدالله جمعة خلال الموسم المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن تلقي جمعة عرضًا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية من نادي فاركو.
وعقد صاحب الـ25 عامًا جلسة مع مسؤولي نادي فاركو طلبوا خلالها ضمه رسميا من صفوف القلعة البيضاء.
ورحب عبد الله جمعة خلال الجلسة بالانتقال للوافد الجديد للدوري الممتاز، رغم اتفاقه في وقت سابق على الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.
ووجد جمعة اهتمام كبير من مسؤولي فاركو لضمه، ما دفعه لإعادة حساباته والتفكير بجدية في الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بدل من نادي بيراميدز.
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