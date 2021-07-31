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رسميا.. الترسانة يتعاقد مع هداف الأوليمبي بالقسم الثاني
السبت 31/يوليو/2021 - 02:40 م
ميادة كرم
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انتقل اللاعب مروان شاهين مواليد ٩٤ ، مهاجم نادي الأوليمبي للترسانه لمده موسمين في حضور رئيس النادي طارق السعيد و المدير الفني طارق السيد .
ولعب شاهين من قبل في أندية المنصوره و سموحه وطلائع الجيش و الأوليمبي .
و ساهم هذا الموسم مع الاوليمبي في ٢٩ هدف سجل منهم ١٤ هدف و صنع ١٥ هدف .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .
وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .
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