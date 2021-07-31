رسميا.. الترسانة يتعاقد مع هداف الأوليمبي بالقسم الثاني





انتقل اللاعب مروان شاهين مواليد ٩٤ ، مهاجم نادي الأوليمبي للترسانه لمده موسمين في حضور رئيس النادي طارق السعيد و المدير الفني طارق السيد .



ولعب شاهين من قبل في أندية المنصوره و سموحه وطلائع الجيش و الأوليمبي .



و ساهم هذا الموسم مع الاوليمبي في ٢٩ هدف سجل منهم ١٤ هدف و صنع ١٥ هدف .



و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .



وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .