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رسميا.. الترسانة يتعاقد مع هداف الأوليمبي بالقسم الثاني

السبت 31/يوليو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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انتقل اللاعب مروان شاهين مواليد ٩٤ ، مهاجم نادي الأوليمبي للترسانه لمده موسمين في حضور رئيس النادي طارق السعيد و المدير الفني طارق السيد .

ولعب شاهين من قبل في أندية المنصوره و سموحه وطلائع الجيش و الأوليمبي .

و ساهم هذا الموسم مع الاوليمبي في ٢٩ هدف سجل منهم ١٤ هدف و صنع ١٥ هدف .

و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .

وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .

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