صوفينار تكشف حقيقة خطبتها





انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عديدة تؤكد احتفال الراقصة صوفينار بخطبتها من الشاب رامي دياب، حيث نشرت صورة له، وهو يقدم لها خاتم زواج، وعلقت عليها قائلة :"قريبًا هنقول مبروك".



وأوضحت صوفينار حقيقة تلك الأخبار، حيث نشر ذلك الشاب عبر حسابه بـ"فيس بوك" مقطع فيديو جديد له، أكدت فيه على أنها مازالت غير مرتبطة، حيث قالت:"سينجل وفري، بحبكم يا حلوين، أنا سينجل طبعًا ومفيش خطوبة" .



ومن جانبه قال الشاب رامي دياب، أن مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا وتم التعليق عليه بـ"مفيش مبروك" كان بسبب تصويرهم لأغنية جديدة، وأن نيتهم كانت تدور حول التهنئة بالأغنية الجديدة وليس من أجل الاحتفال بالخطوبة أو الزواج، مُضيفًا :"الناس فهمت غلط، مفيش خطوبة ولاحاجة، مجرد كليب".