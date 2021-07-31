مصنع الأعلاف بالسادات: نعى في وضع سعر مرضي للمزارعين (فيديو)

قال المهندس محمد كشاف، مدير مصنع الأعلاف بالسادات، إن إنشاء المصنع كان يهدف للمساهمة في تغطية احتياجات السوق من طلبات الأعلاف، موضحًا أنه كان من الممكن إنشاء أكثر من مصنع صغير ولكن المصانع الضخمة تكون كفاءتها أعلى، ومعدلات استهلاك الكهرباء أقل لاستخدام أجهزة وماكينات حديثة، والطاقة الانتاجية للخط الواحد به أعلى من خطوط الإنتاج بالمصانع الأخرى، يساهم في تقليل التكلفة بما يساهم في وضع سعر للعلاف مرضي للمزارعين.





وأضاف "كشاف"، خلال حواره مع برنامج "مصر بتنبي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه حال كان هناك زيادة في الانتاج الداجني أو السمكي يتطلب زيادة في المصانع المنتجة للأعلاف، مشيرًا إلى أن أهم ما يسعوا له بعد التأكد من جودة الخامات المستخدمة، دقة التركيبة والوصفة الخاصة بإنتاج الأعلاف، والتي يتم تطبيقها من خلال معدات بها تكنولوجية عالية جدًا قادرة على تنسيب عالي جدًا للخامات، وتجانس عالي في الخلاطات ومدة وجودة طبخ للعلاف عالية جدًا.



