تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 6 أشخاص

عثرت السلطات التركية، اليوم السبت، على جثتي عاملين كانا يعملان في مكافحة حريق غابة في منطقة مانافجات بإقليم أنطاليا، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الحرائق إلى ستة.

وقد تحدثت الأنباء عن سقوط أربعة ضحايا لحرائق غابات، وإصابة 183 آخرين.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، قال إنه تمت السيطرة على 88 حريقا في الغابات في 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبحسب وكالة الأناضول، تستمر عمليات إطفاء 10 حرائق في ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازي باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).