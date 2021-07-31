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س و ج.. كريم الشبراوى يجيب على كافة تساؤلات المقبلين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز

السبت 31/يوليو/2021 - 02:49 م
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
أحمد الشيخ
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تستهدف الدولة مؤخرا توسيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أن الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يعد حل أفضل للبيئة وأقل تكلفة على المواطنين .

 

من جانبه أكد كريم الشبراوى الخبير بقطاع السيارات أن فكرة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي الخطوة الأفضل حاليا .

 

وأوضح كريم الشبراوي أنه فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، فمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تعمل  على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة بعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .

 

وبالنسبة لتخوفات البعض من تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي وتأثير ذلك على موتور السيارة، يجيب كريم الشبراوى على أهم أسئلة تشغل بال المقبلين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي فيما يلى :

 

 

س. هل عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي ممكنة لكل أنواع السيارات أم مقتصرة على أنواع معينة؟

 

ج . يمكن تحويل أي سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة غاز طبيعي ولا يوجد أو مشكلة .

 

 

س. هل يتم إلغـاء مسار البنزين من السيارة في حال استخدام الغاز الطبيعي؟

 

ج.لا يتم أى تعديلات بالمحرك إنما يضاف فقط مكونات الغاز، وبالتالي يمكن استخدام وقتها البنزين أو الغاز معاً.

 

 

س.هل تتعرض السيارات القديمة إلى مشاكل في حال تحويلها إلى غاز ؟

ج. لا يوجد أى ضرر على السيارات القديمة، ولكن يفضّل خضوعها إلى الفحص قبل التحويل للتأكد من أن كفاءتها لا تقل عن ٧٠٪؜ .

 

 

 س.ماهي تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ؟

 

ج. تختلف تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى على حسب نوع التحويل ولكن قد تبدأ من ٥ ألاف جنيه وتصل إلى ٨ ألاف،  ووفقا لتصريحات المسؤولين  هناك أنظمة متعددة للتقسيط باجراءات بسيطة تيسر على المواطن التحويل .

 

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