"وحش وصعب".. طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "الأحياء" أرهقنا (فيديو)

تباينت ردود أفعال عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، عن امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم، حيث أكد طلاب لجنة صلاح سالم، أن الأسئلة مستواها فوق الطالب المتوسط وكان وحش وصعب والأفكار مربوطة من فصلين.



وقال الطالب زياد أمير محمد: "امتحان الأحياء 3 ساعات على 50 سؤال دى حاجة صعبة جدا، بالإضافة إلى تنقل الأفكار من الفصل الأول ثم الفصل الثانى مرة واحدة، الامتحان هلكنا جدا مكنش سهل أوي ولا صعب أوي".



وأضاف "زياد" لـ "الفجر"، أن أسئلة الامتحان اعتمدت على أفكار جديدة رغم أن معظم الأسئلة من الكتاب المدرسي بخلاف 5 أسئلة فقط من خارج الكتاب المدرسى إلا أنه صعب ومرهق، لافتا إلى أن اللجنة الامتحانية سمحت له بدخول الكتاب المدرسي.



وقال الطالب أحمد محمد، بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان جاء في مستوى صعب جدا لم نكن نتوقعه، موضحا أنه هناك أكثر من 10 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير عميق جدا ووقت كثير.



وأكد الطالب محمود علي، والذي أدى الامتحان في مدرسة جمال عبدالناصر بمحافظة الفيوم، أن امتحان الأحياء جاء فوق مستوى الطلاب وفوق مستوى مادة الأحياء نفسها.

