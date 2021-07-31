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"كانت جميلة وحنونة".. بهذه الكلمات شيماء سيف تنعي الفنانة الراحلة انتصار الشراح

السبت 31/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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كانت جميلة وحنونة.. بهذه الكلمات شيماء سيف تنعي الفنانة الراحلة انتصار الشراح
أعربت الفنانه شيماء سيف عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة الكويتية إنتصار الشراح الذي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت شيماء سيف صورة لها برفقة الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وعلقت عليها قائلة:" البقاء والدوام لله في وفاة الفنانة الجميلة إنتصار الشراح، كانت جميلة وحنونة". 

وتابعت قائلة :"ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان". 


ومن أهم أعمال الفنانة الراحلة انتصار الشراح مسرحية "باي باي لندن" وهي بطولة عبد الحسين عبد الرضا، غانم الصالح، مريم الغضبان، علي المفيد، داود حسين، محمد جابر ومن إخراج كاظم القلاف، ومؤلف عبد الحسين عبد الرضا.

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