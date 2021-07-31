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موعد مباراة أمريكا ضد المكسيك في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

السبت 31/يوليو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ضرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، موعدًا مع نظيره منتخب المكسيك، في نهائي الكأس الذهبية.


ومن المقرر أن تقام مباراة أمريكا والمكسيك، يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني من شهر أغسطس المقبل.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.


وكان منتخب أمريكا تأهل على حساب قطر بهدف دون رد، بينما فاز المكسيك على كندا، بهدفين مقابل هدف.

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نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية موعد مباراة أمريكا ضد المكسيك

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