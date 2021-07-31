مادلين طبر: "لبنان شعب يحب الحياة.. وأخذه منه فرحته" (فيديو)

عبرت الإعلامية والفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن تقديرها للتليفزيون المصري "ماسبيرو" حين يوجه لها الدعوة للظهور على شاشته، قائلة: "مقدرش أقول لا لماسبيرو.. حتة الوفاء مش عند ناس كتير من الناس الجديدة بل شبه منعدمة".



وعن كيفية قضاءها لـ"عيد الأضحى"، قالت مادلين، خلال حوارها عبر قناة "نايل دراما"، إنها تحتفل بالعيد مع أصدقائها، حيث لديها 5 أصدقاء تعرفهن منذ زمن طويل، وتقضي يوما كاملا معهن عند حلول العيد، مضيفة: "من وقت كورونا لا أسافر كثيرا ومستقرة في مصر".



وعن الوضع في لبنان بلدها، قالت: "لبنان شعب يحب الحياة.. وأخذه منه فرحته"، مشيرة إلى أن لبنان به 5 مليون ويوجد مثلهم بالخارج يصرفون على من بالداخل، لافتة إلى أنها قررت أن تدعوا للعودة إلى لبنان من المغتربين في كل أرجاء العالم ليجلبوا العملة الصعبة إلى بلدهم الذي يعاني من أزمات طاحنة.



وكشفت مادلين طبر، أنها شاركت في تنشيط السياحة لبلادها، حيث قالوا عنها، إنها عملت حملة دعائية أكبر من كل نشاط وزارة السياحة اللبنانية لمدة 6 أشهر مضت، مشيرة إلى أنها وضعت هدف أمامه في ذلك مستخدمة كل طاقتها وخبرتها لتفيد بها بيروت ولبنان فيما تعرفه، وفعلت ذلك في مدينة شرم الشيخ المصرية ايضا من قبل.