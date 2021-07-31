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احتفالًا بالقطار الكهربائي.. وزير النقل يشهد ذبح "بقرة"

السبت 31/يوليو/2021 - 03:09 م
جانب من ذبح البقرة
جانب من ذبح البقرة
محمد ممدوح
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شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم السبت، قيام مجموعة من الشركات المنفذة لمشروعات القطار الكهربائي السريع، بذبح رأس بقرة، احتفالًا بمشروع القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.

رافق الوزير في جولته مديري ومستشاري المشروعات، لإبداء بعض الملاحظات، وشدد الوزير على الاستفادة من التكسيرات الصخرية في أعمال الردم والبنية التحتية للقطار.

ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقله نوعية لقطاع السكة الحديد.


ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقلة نوعية لقطاع السكة الحديد.

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وزير النقل كامل الوزير ذبح بقرة القطار الكهربائي

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