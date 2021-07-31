هولندا تفكك منشأة لتصنيع المخدرات شرق البلاد

كشفت الشرطة الهولندية، النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في جنوب شرق البلاد.

وقالت الوحدة التي تولت تفكيك المنشأة إنه "كان من الممكن تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات في اليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق".

وأضافت الشرطة الهولندية، في بيان لها: "بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك هكذا منشآت، قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات الصناعية في هولندا وأكثرها تطورا"، لافتة إلى أنه "تسنى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين في منطقة ريفية بجنوب شرق البلاد، بفضل معلومات متأتية من رسائل دردشة مشفرة".

وأعلنت الشرطة، توقيف رجل بولندي الجنسية في الثانية والستين من العمر، ومن المتوقع أن تستمر عملية التفكيك "حتى الأحد" نظرا لحجم المنشأة.