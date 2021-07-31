بكلمات مؤثرة.. بدرية طلبه تنعي الفنانة الراحلة انتصار الشراح





نشرت بدربة طلبة صورة للفنانة الراحلة انتصار الشراح، وعلقت عليها قائلة:" البقاء لله في الصديقة والأخت انتصار الشراح، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".





ويذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " اللي ملوش كبير" وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، أحمد سعيد، خالد سرحان، ومن إخراج مصطفي فكري، تأليف عمرو محمود ياسين.

نعت الفنانه بدرية طلبة الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".