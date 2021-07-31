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بكلمات مؤثرة.. نشوى مصطفى تنعي الفنانة الكويتية انتصار الشراح

السبت 31/يوليو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نشوى مصطفى صورة لها برفقة الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وعلقت عليها قائلة :" البقاء لله، العطيزى الغالية الصديقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح".

وتابعت قائلة :"خالص التعازي للأسرة ولكل جمهورها في الوطن العربي، مع السلامة أختي أم سالم".

ومن أهم أعمال الفنانة الراحلة انتصار الشراح مسرحية "باي باي لندن" وهي بطولة عبد الحسين عبد الرضا، غانم الصالح، مريم الغضبان، علي المفيد، داود حسين، محمد جابر ومن إخراج كاظم القلاف، ومؤلف عبد الحسين عبد الرضا.

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