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عدم استحقاق "الثقافة" إيجارا من كافيتيريا خلال الغلق الكلي بسبب كورونا

السبت 31/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم استحقاق مقابل الاستغلال المتفق عليه مع الشركة الوطنية لعربات النوم عن فترة غلق كافتيريا الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية الكائنة بمسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية عن الفترة من 2020319 حتى 27 يونيو 2020، واستحقاقها بعد ذلك التاريخ الأخير دون تخفيض.

وقالت الجمعية في فتواها، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بدأت من القرار رقم (379) لسنة 2020 حتی قراره رقم (1196) لسنة 2020، فرضت الغلق الكامل لنشاط الكافيتريات والكافيهات والمحال التي تقدم التسلية والترفيه.

وأضافت: "وبمطالعة عقد الاستغلال المؤرخ 30 ديسمبر 2019 وطلبات الإعفاء المرفقة بكتابكم المشار إليه، فقد تبين أنه ورد على أنشطة تم غلقها غلقا كليا، ومن بينها الكافيتريات، وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم استحقاق الأجرة في تلك الحالة؛ باعتبار أن هذا الغلق كان خارجا على إرادة المتعاقدين، بما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة من قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها".

وتابعت الجمعية: "ومن ثم لا تستحق دار الأوبرا المصرية- صندوق التنمية الثقافية- مقابل استغلال عن تشغيل كافتيريا مركز الهناجر والفنون الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلي خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020".

الفترة من سبتمبر 2020 تستحق كامل الأجرة

أما عن طلب تحديد مقابل الاستغلال بما يتناسب مع تحديد نسبة التشغيل بنسبة (20%) من الطاقة الاستيعابية للكافتيريا اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 فإنه لا وجه لتخفيض مقابل الاستغلال المتفق عليه، بحسبان أن عودة النشاط قد قيدت في حدود نسبة (20%) من الطاقة الاستيعابية، إلا أنه لا يمكن إغفال ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 آنف الذكر من السماح بتقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، لا سيما أنه لم يثبت حدوث خسارة فادحة في الحالة المعروضة يخل بالتوازن المالي للمتعاقد، مما لا وجه معه لتخفيض مقابل الاستغلال المستحق عن تلك الفترة.

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