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مطارا الغردقة ومرسى علم يحصلان على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

السبت 31/يوليو/2021 - 03:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد طه - هيام على
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حصل، اليوم السبت، مطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI، ما يعكس نجاح مجهوداتهم في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا، لتعد المطارات المصرية من أوائل المطارات العالمية التي يوصي بها لاستقبال الرحلات الجوية الدولية.

جاء ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها الشاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر بين الدول وبعضها البعض.


وفى سياق متصل، حصل 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطاري الغردقة ومرسى علم وهم مطار القاهرة الدولي وكل من مطار الأقصر وشرم وطابا ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط ومطاري أسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولي ACI وساهم في تشجيع حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية، هى الأولى في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني، بتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

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الكلمات المفتاحية

مطار مرسى علم مطار الغردقة شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

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