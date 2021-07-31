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ضبط 600 سرنجة طبية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية بالشرقية

السبت 31/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين كفرصقر بحملة تفتيشية على المخازن والأنشطة التجارية برئاسة عبدالرؤف سويلم مدير الإدارة وتم تحرير محضر برقم ١٥٧٩جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد أصحاب المحال التجارية وتم التحفظ على ٢٤عبوه بويات مجهولة المصدر.

كما ضبطت إدارة التموين 600 سرنجة طبية مجهولة المصدر داخل مخزن مستلزمات طبية وتم تحرير محضر برقم ١٥٨٠جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد صاحب المخزن، وحررت محضرين برقم ١٥٨١،١٥٨٢ جنح طوارئ أمن دولة لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

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