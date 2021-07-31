"الفجر" تنفرد بصورة مراقب المنوفية المتوفي بإحدى لجان الثانوية ببنها

تنفرد جريدة الفجر بنشر أول صورة للمراقب المتوفي من محافظة المنوفية بإحدي لجان امتحانات الثانوية العامة ببنها حيث سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة مدينة ومركز تلا، بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، إثر وفاة «ر.م.ح»، مدرس بمدرسة زرقانة الثانوية بالمدينة، وذلك أثناء أداء عمله في إحدى لجان الثانوية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات في بنها.



وجاء ذلك بعد إصابته بغيبوبة سكر قبل بدء الامتحان بإحدى لجان الثانوية العامة.



وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة ملاحظ ثانوية عامة أثناء أداء امتحان مادة الأحياء.



وعلي الفور، تم نقله للمستشفى الجامعي لمحاولة إنقاذه الا أن قضاء الله كان نفذ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ومن جانبه، قدم ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، العزاء إلى أسرة المتوفي، متمنيا أن يسكنه الله فسيح جناته.