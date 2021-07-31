Advertisements

"الفجر" تنفرد بصورة مراقب المنوفية المتوفي بإحدى لجان الثانوية ببنها

السبت 31/يوليو/2021 - 03:24 م
المراقب المتوفي
المراقب المتوفي
سناء عثمان
Advertisements
تنفرد جريدة الفجر بنشر أول صورة للمراقب المتوفي من محافظة المنوفية بإحدي لجان امتحانات الثانوية العامة ببنها حيث سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة مدينة ومركز تلا، بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، إثر وفاة «ر.م.ح»، مدرس بمدرسة زرقانة الثانوية بالمدينة، وذلك أثناء أداء عمله في إحدى لجان الثانوية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات في بنها.

وجاء ذلك بعد إصابته بغيبوبة سكر قبل بدء الامتحان بإحدى لجان الثانوية العامة.

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة ملاحظ ثانوية عامة أثناء أداء امتحان مادة الأحياء.

وعلي الفور، تم نقله للمستشفى الجامعي لمحاولة إنقاذه الا أن قضاء الله كان نفذ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه، قدم ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، العزاء إلى أسرة المتوفي، متمنيا أن يسكنه الله فسيح جناته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجان الثانوية لعامة صورة مراقب الثانوية العامة بنها المنوفية الفجر الثانوية لعامة

أخبار تهمك

مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

صوفينار تكشف حقيقة خطبتها

منذ ساعة و 15 دقيقة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 20 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر" تنعى والد الزميل بولا ناجي

"الفجر" تنعى الزميل ياسر ياسين

الفجر تنعى ابن شقيق الزميل عبد الرحمن صلاح

إصابة مراقب بغيبوبة سكر أثناء امتحان الإحصاء في الشرقية

المئات يودعون منار طالبة منوف المتوفاة قبل دخول امتحان الفيزياء بالمنوفية (صور وفيديو)

أول صورة لشهيدة الفيزياء بالمنوفية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان