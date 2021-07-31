كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادات تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزاة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، الراغبين في استخراجها.



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن الوزارة بدأت في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من اليوم السبت.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كل ما يودون معرفته عن استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا، التي بدأت وزارة الصحة والسكان في استخراجها اعتبارا من اليم السبت:



- بدأت وزارة الصحة والسكان في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا اليوم السبت 31 يوليو 2021.



- يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة، بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.



- الشهادات التي يتم استخراجها للحاصلين على لقاح كورونا مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.



- تحمل الشهادات المستخرجة للحاصلين على لقاح كورونا رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني للرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح كورونا.



- جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني.



- يمكن استخدام تطبيق (Egypt Health Passport) في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، الذي يتعرف على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، أخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.



- يتم استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا من خلال 126 مكتبا منتشرا في مختلف محافظات الجمهورية، على النحو التالي:



محافظة القاهرة:

مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادي، مكتب صحة المنيل.



محافظة الجيزة:

مكتب التطعيم الدولي، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحي زين مركز طب أسرة زنين.



محافظة الإسكندرية:

مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية.



محافظة القليوبية:

مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي بكفر الشيخ، مركز طبي شباب، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي بهتيم ثاني، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة.



محافظة البحيرة:

المركز الطبي بناصر، المركز الطبي الحضري غرب آيتاي، عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو وذلك بمحافظة البحيرة.



محافظة الغربية:

مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون.



محافظة المنوفية:

مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثاني مكتب صحة أشمون.



محافظة الشرقية:

مكتب صحة أول الزقازيق، ومركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية.



محافظة الدقهلية:

مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل، مكتب صحة أول المنصورة.



محافظة كفر الشيخ:

مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم.



محافظة دمياط:

مكتب صحة أول دمياط مركز طب أسرة حي أول، مكتب صحة الزرقا، مكتب صحة دمياط الجديدة.



محافظة بورسعيد:

مكتب صحة بورسعيد أول.



محافظة الإسماعيلية:

مركز صحة السبع بنات مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين.



محافظة السويس:

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق.



محافظة الفيوم:

مركز المتميز بالشواسنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي اطسا، وديوان مديرية الصحة والسكان بالفيوم.



محافظة بني سويف:

مكتب صحة أول مركز طبي الغمراوي، ورعاية الطفل بالفشن، والمركز الطبي ببا.



محافظة المنيا:

مكتب صحة ثالث ملوي، ومكتب صحة ثالث مغاغة وذلك بمحافظة المنيا.



محافظة أسيوط:

مكتب صحة أول أسيوط، ومركز صحي القوصية، ومكتب صحة أبو تيج.



محافظة سوهاج:

أدفا، ومكتب صحة طهطا، والعوامر بحري جرجا، ومستشفى البلينا المركزي، وحدة صحة الأسرة بنيدة.



محافظة قنا:

مكتب صحة قنا، ومكتب صحة قوص، ومكتب صحة نجع حمادي.



محافظة الأقصر:

مكتب صحة ثان الأقصر، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي، الوحدة الصحية بآل عثمان.



محافظة أسوان:

مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة أدفو غرب.



محافظة مطروح:

مكتب صحة الحمام، مكتب صحة الضبعة، مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة سيوة.



محافظة البحر الأحمر:

مكتب صحة الغردقة، مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة سفاجا، مكتب صحة القصير



محافظة جنوب سيناء:

مكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة طور سيناء، مكتب صحة نويبع.



محافظة شمال سيناء:

مكتب التطعيم الدولي، المركز الصحي الحضري ببئر العبد.



محافظة الوادي الجديد:

مكتب صحة الخارجة، مكتب صحة الداخلة.









إحصائيات كورونا في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 45 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 4 حالات جديدة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 284215 حالة، من ضمنهم 229712 حالة تم شفاؤها، و16518 حالة وفاة.