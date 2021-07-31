للعام الثاني على التوالي مصر تفوز بجائزة دولية في الرسم من المؤسسة الدوليه للفنون والثقافة باليابان ضمن أكثر من ٣٥ دولة





وقالت عبد الدايم أن شهد تعد نموذج مشرف للنابغين الشباب الذين يفخر بهم الوطن وحثتها على بذل المزيد من الجهد وصقل موهبتها لإ ثبات ذاتها والإنضمام إلى كتائب قوى مصر الناعمة ، وأضافت أن الجائزة تعكس تميز الفنون والثقافة المصرية عالميا فى مختلف المجالات ، مشيرة إل ى خصوبة التربة الإبداعية في مصر والتي تزخر بالمواهب المتفردة .



يشار أن المسابقة يشارك فيها أكثر من ٣٥ دولة حول العالم وتنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان التي قررت إقامة حفل افتراضي من خلال قناتها على اليوتيوب فى الحادية عشر صباح الاربعاء 4 اغسطس بتوقيت اليابان للتعريف بالفائزين وعرض أعمالهم الفنية وذلك بعد تعذر تنظيم حفل فعلى لتوزيع الجوائز نظراً لإستمرار جائحة كورونا على أن تقوم بتسليم سفارة مصر فى طوكيو شهادة تقدير وميدالية للطالبة الفائزة .



و الجدير بالذكر أن مصر تفوز بهذة الجائزة للمرة الخامسة وللعام الثاني على التوالي وتمنح وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل الفائزين مكافأة تشجيعية وتتبني نشر أعمالهم الفنية .

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للطالبة شهد محمد على القط ١٦عاماً بالصف الأول الثانوي من مدينة طنطا محافظة الغربية لفوزها في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان وذلك بعد ترشيحها من المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والتابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ضمن ما يقرب من ٥٠٠ عمل فني بمختلف محافظات مصر.