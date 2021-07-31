حملات أمنية بالشرقية تضبط "شيش" وبناء مخالف وتعديات (صور)

تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية من إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدي على الأرض الزراعية ببناء مقابر مخالفة بقرية كوم الأشراف التابعة للوحدة المحلية بأم الزين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة على التحفظ على ٣١ شيشة من مقهيين مخالفين بنطاق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف فضلًا عن متابعة قاعات الأفراح وتم تغريم ٢٠٠٠ جنيه لقاعتين أفراح مخالفتين بالإضافة لرفع الإشغالات بمناطق المرور والتحفظ على ٢٥ قطعة إشغال تتمثل في كراسي وترابيزات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة لرفع وإزالة الملصقات والإعلانات والتندات والمظلات المخالفة وغير المرخصة، بشارع البوسطة وشارع مولد النبي وشارع المكتبات والمنتزه وشارع نعيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتصدي لحالة بناء مخالف بناحيه قرية أبو مسلم التابعة للوحده المحلية ببحطيط عبارة عن شدة خشبية للدور الأرضي فتم التصدي لها قبل البدء في الأعمال الخرسانية وتطبيق القانون على المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل بإزالة شدة خشبية بناحية أنشاص الرمل على مساحة ٨٠ متر وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



ويأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

