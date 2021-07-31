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الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

السبت 31/يوليو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن مصير النجم النيجيري جونيور أجايي بشأن الاستمرار مع النادي الأهلي من عدمه في الموسم المقبل.


وأوضحت التقارير أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت رحيل جونيور أجايي عن الفريق بسبب تراجع مستواه وطلبت من اللاعب احضار عروض للرحيل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني.


ويخطط جهاز الكرة فى النادى الأهلى للتعاقد مع ثنائى أجنبى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتصدر الثنائى لويس ميكيسونى وبيرسى تاو المشهد.


جدير بالذكر أن أجايى انتقل للنادى الأهلى فى موسم 2016 وحقق مع القلعة الحمراء العديد من الألقاب المحلية والقارية.

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ميكيسوني رحيل نجم الفريق الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

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