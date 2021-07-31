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تسجيل أول حالة بمرض الفطر الأسود في تونس

السبت 31/يوليو/2021 - 03:27 م
تونس
تونس
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، أول إصابة بمرض "الفطر الأسود" بالبلاد، في مستشفى الجامعي سهلول.

 

وأكد الطبيب التونسي، رمزي المعتمري، والمشرف على عملية جراحية خضعت لها مواطنة صباح، بقسم الفك والوجه بالمستشفى الجامعي سهلول، إصابة المواطنة المذكورة بـ''الفطر الأسود''.

 

وقال المعتمري: "المواطنة خضعت إلى عملية استئصال الأنسجة المتعفنة على مستوى الأنف"، مشيرا إلى "أن المريضة تعاني من داء السكري، ومن قصور كلوي، مما نجم عنه نقصا في المناعة، وبذلك تكونت أرضية ملائمة لتكوين الفطر الأسود العفني".

 

وأوضح المعتمري، أن "حالة المصابة مستقرة".

 

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