مستشار المفتي يوضح حكم "التألم من المرض" (فيديو)

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه هل يأثم المريض إذا قال: آه متألمًا؟.





وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع "يوتيوب"، اليوم السبت، قائلًا: "إن التألم أمر جبلي كوني في الإنسان ولا شيء فيه طالما تخلو من الشكوى والتبرم، ولكن لا يجب أن يكون فيه اعتراض على قضاء الله وقدره.



