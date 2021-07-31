Advertisements

مستشار المفتي يوضح حكم "التألم من المرض" (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه هل يأثم المريض إذا قال: آه متألمًا؟.

وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع "يوتيوب"، اليوم السبت، قائلًا: "إن التألم أمر جبلي كوني في الإنسان ولا شيء فيه طالما تخلو من الشكوى والتبرم، ولكن لا يجب أن يكون فيه اعتراض على قضاء الله وقدره.

وأضاف "عاشور"، أن السيدة عائشة –رضي الله عنها- في أخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم- قبل الاحتضار قالت "وارَأْسَاه" فقال لها: " بل أنا يا عائشةُ وارَأْسَاه"، وهي فيها تألم، مشيرًا إلى أن بعض الناس كانوا يقولوا آه عند المرض لعدم قدرتهم على نطق اسم لفظ الجلالة "الله"، فكان يقول أول وأخر حرف بها ليس على سبيل التشكي ولكن على سبيل الذكر.

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صوفينار تكشف حقيقة خطبتها

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان