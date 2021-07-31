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مستشار المفتي يوضح حكم "التألم من المرض" (فيديو)
السبت 31/يوليو/2021 - 03:29 م
رقية جمال
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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه هل يأثم المريض إذا قال: آه متألمًا؟.
وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع "يوتيوب"، اليوم السبت، قائلًا: "إن التألم أمر جبلي كوني في الإنسان ولا شيء فيه طالما تخلو من الشكوى والتبرم، ولكن لا يجب أن يكون فيه اعتراض على قضاء الله وقدره.
وأضاف "عاشور"، أن السيدة عائشة –رضي الله عنها- في أخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم- قبل الاحتضار قالت "وارَأْسَاه" فقال لها: " بل أنا يا عائشةُ وارَأْسَاه"، وهي فيها تألم، مشيرًا إلى أن بعض الناس كانوا يقولوا آه عند المرض لعدم قدرتهم على نطق اسم لفظ الجلالة "الله"، فكان يقول أول وأخر حرف بها ليس على سبيل التشكي ولكن على سبيل الذكر.
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