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شاهد.. مادلين طبر تضع صورة السيسي على حقيبتها: "عشان أتونس بيه في سفري"

السبت 31/يوليو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر
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قالت الإعلامية والممثلة اللبنانية، مادلين طبر، إنه تم تكريمها في بلدها الصغير في لبنان وتم منحها "مفتاح المدينة" في حفل مبهر للتعبير عن فخر أهالي البلد التي نشأت فيه بها، مشيرة إلى أنها دائما تقول أن نجوميتها تبلورت وتنجمت في القاهرة بلدها الثاني.

وأضافت مادلين، في لقاءها ببرنامج "مساء الفن"، المذاع عبر قناة "نايل دراما": "حتى عندما أدعوا للسفر إلى لبنان يجب أن أقول وحشتني مصر.. فهي حتة من قلبي".

وكشفت الفنانة اللبنانية عن مفاجأة للمشاهدين، حيث أظهرت شنطتها معلق عليها صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معقبة: "شايلاه في قلبي.. شايلاه في شنطتي في السفر عشان أتونس بيه".

وتابعت: "هي مش أكثر من انتماء .. بدلائل صغيرة وتشير إلى احترام البلد في غيابها كما في وجودي فيها أيضا".

ووجهت مادلين طبر رسالة لكل الأجانب غير المصريين الذين يأتون إلى مصر قائلة: "لا تلقوا طوبة في بير في مصر.. حبوها بجد واحترموا شعبها ورئيسها.. ويجب أن تعرفوا حدودكم لأنه الشعب المصري لا يحب الناس التي تستخف بتراثها ورئيسها".

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