أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

صرح المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب، بأن لاعبيه لعبوا بشكل جيد رغم الخسارة أمام البرازيل بهدف، في دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.









وخلال تصريحات عقب اللقاء قال غريب: "لا أعذار، لن أصرح بأن لاعبي الأهلي انضموا في وقت متأخر، بل انضموا واندمجوا معنا، ولعبوا 4 مباريات".









وأضاف : "المباراة لم تكن سهلة بل كانت جميع المواجهات صعبة ضد 4 منتخبات قوية ومدارس كروية كبيرة، يشاركون باستمرار في كأس العالم".









وأكمل "سنحت للبرازيل فرصا عديدة، ولنا أيضا بعض الفرص، ومن يستغلها يحقق الفوز".









وتابع: "لا ننظر للنتيجة سواء الخسارة بهدف أو هدفين في مرحلة خروج المغلوب، بل خرجنا بشرف وشكل إيجابي، وبالطبع كنا نتطلع لأداء أفضل".









وأنهى: "هذا الجيل مميز، شارك في الأولمبياد وفاز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وسيشكل القوام الرئيسي للمنتخب الأول، لقد لعبنا 4 مباريات من العيار الثقيل خلال 9 أيام، لذا أنا مشفق على اللاعبين".