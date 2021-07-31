إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص في مدينة الأقصر



تواصل سلطات محافظة الأقصر، تكثيف المتابعات الميدانية الدورية، للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في اطار وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد.





وكشف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تعن أنه أثناء المرور اليومي، تم رصد، اليوم السبت، ثلاث مخالفات تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة، عبارة عن سور بمنطقة نجع الدقاديق على مسطح ٩٠ م من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وكذلك وجود عدد ٢ سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بناحية الزناقطة بشارع الشيخ فاضل مسطح الأول ٦٠ م والثاني ٨٠ م ( العتامين) وتمت الإزالة في المهد حسب اللوائح والقوانين.



شارك بالحملة نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وشعبان طايع رئيس حي المطار شعبان طايع رئيس حي المطار ومحمد فوزي وشعبان أبو المجد نواب رئيس الحي ومحمد صالح مشرف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر ومصطفى العادلي مشرف المتابعة الميدانية.



وتهيب رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

