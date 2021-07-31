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تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد

السبت 31/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أحيا النجمان حميد الشاعري وهشام عباس أقوى سهرة غنائية بالساحل الشمالي داخل "سيدي بو" في محيط العلمين الجديدة ضمت أشهر ما تألقا به من اغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي"، وكان الحفل كامل العدد.

افتتح الليلة حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحاتا لإعجاب .. بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك" ،"يا ام الفستان" ، "روح السمارة" و"علي مين " وويا ام العيون السودة" .. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.

كما حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "عيني" وسط المزيد من أجواء الإثارة .

بينما اختتم هشام عباس الحفل حتي طلوع شمس صباح اليوم التالي بأغاني "يتربي في عزو" ، "كده رضا" ، "ساعة لقلبك يا جميل" .. وغيرها.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث التنظيم للمنتج وليد منصور بالإضافة إلى الحضور من الصفوة والمشاهير.
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد
تحت شعار تسعيناتي.. حميد الشاعري و هشام عباس يشعلان الساحل الشمالي والحفل كامل العدد

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