Advertisements

أولمبياد طوكيو.. ديوكوفيتش يخسر برونزية التنس أمام بوستا

السبت 31/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
انتزع الإسباني بابلو كارينو بوستا، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في التنس لفئة فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، على حساب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.


وتغلب كارينو بوستا على ديوكوفيتش 6 / 4 و6 / 7 و6 / 3 في مباراة حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية.


وجاء ذلك بعد أن خسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس الجمعة، في الدور قبل النهائي، لتتبدد أماله في الفوز هذا العام بما يطلق عليه "غولدن سلام"، وهو التتويج بجميع ألقاب بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية خلال عام واحد.


واحتاج كارينو بوستا، المصنف 11 على العالم، إلى ساعتين و47 دقيقة للتغلب على ديوكوفيتش في أول مباراة تستكمل بينهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برونزية التنس الاولمبي

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

منذ 33 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صوفينار تكشف حقيقة خطبتها

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

زفيريف يستعيد ذكريات صورة له مع بيكهام قبل 3 سنوات

السعودي مساعد الطريف يحرز الذهب في بطولة "جراند سلام" للجوجيتسو

عين.. نوفاك ديوكوفيتش وكتابة التاريخ في عالم الكرة الصفراء

ديوكوفيتش يواصل تقدمه في أولمبياد طوكيو

أحمد جمال يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى عقب فوزهم بالبرونزية

مفاجأة.. الصربي ديوكوفيتش يودع منافسات أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان