أولمبياد طوكيو.. ديوكوفيتش يخسر برونزية التنس أمام بوستا

انتزع الإسباني بابلو كارينو بوستا، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في التنس لفئة فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، على حساب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.









وتغلب كارينو بوستا على ديوكوفيتش 6 / 4 و6 / 7 و6 / 3 في مباراة حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية.









وجاء ذلك بعد أن خسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس الجمعة، في الدور قبل النهائي، لتتبدد أماله في الفوز هذا العام بما يطلق عليه "غولدن سلام"، وهو التتويج بجميع ألقاب بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية خلال عام واحد.









واحتاج كارينو بوستا، المصنف 11 على العالم، إلى ساعتين و47 دقيقة للتغلب على ديوكوفيتش في أول مباراة تستكمل بينهما.