روسيا: اصطدام شاحنة إسمنت وقطار ركاب في مقاطعة كالوغا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، مقتل سائق شاحنة أسمنت، جراء اصطدامها بقطار ركاب في مقاطعة كالوغا وسط الجزء الأوروبي.

وقالت حكومة المقاطعة، في بيان إن القطار كان في طريقه من مدينة أدلر (بضواحي منتجع سوتشي على شاطئ البحر الأسود) إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين ركاب القطار، ويتم إجلاؤهم حاليا إلى محطات قطارات أخرى.