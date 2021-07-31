Advertisements

طلاب علمى رياضة بالفيوم: "الاستاتيكا" فى مستوى الطالب المتوسط

السبت 31/يوليو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements
حالة ارتياح سادت بين طلاب الثانوية العامة، شعبة "علمي رياضة"، بمحافظة الفيوم، نظرا لسهولة امتحان مادة "الاستاتيكا".

وقال الطالب أحمد سيد، مدرسة جمال عبد الناصر، إن الإمتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، رغم أن هناك بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز وتفكير عميق، مضيفا: "الحمد لله حيلناها لكن لا نعلم إذا كانت إجابتنا صح ولا خطأ".

من جانبه، أيده الطالب محمد علاء الذي أكد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط بالفعل، لكنه تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي كانت تحتاج إلى تركيز عالٍ.

وأشار الطلاب إلى أن "الاستاتيكا" جاءت أفضل بكثير من امتحان الديناميكا، وخرجوا منه وهم في حالة ارتياح.

وشهدت لجان الامتحان بالفيوم إجراءات مشددة لمنع الغش والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالموبايل والتفتيش بالعصا الإلكترونية، فضلا عن إجراءات احترازية من كشف حرارى وتباعد اجتماعى وتوفير كمامات وكحول والتأكيد على الطلاب بعدم التجمع على البوابات وسرعة دخول الجان.

بدوره، قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020- 2021 بلغ 16 ألف و168 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالبا وطالبة بالقسم العلمي.

وأشار "حسن" إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالبا أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.

أخبار تهمك

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ أقل من ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

04:19 م

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

04:35 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان