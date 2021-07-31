طلاب علمى رياضة بالفيوم: "الاستاتيكا" فى مستوى الطالب المتوسط





وشهدت لجان الامتحان بالفيوم إجراءات مشددة لمنع الغش والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالموبايل والتفتيش بالعصا الإلكترونية، فضلا عن إجراءات احترازية من كشف حرارى وتباعد اجتماعى وتوفير كمامات وكحول والتأكيد على الطلاب بعدم التجمع على البوابات وسرعة دخول الجان.



بدوره، قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020- 2021 بلغ 16 ألف و168 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالبا وطالبة بالقسم العلمي.





وأشار "حسن" إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالبا أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.



حالة ارتياح سادت بين طلاب الثانوية العامة، شعبة "علمي رياضة"، بمحافظة الفيوم، نظرا لسهولة امتحان مادة "الاستاتيكا".وقال الطالب أحمد سيد، مدرسة جمال عبد الناصر، إن الإمتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، رغم أن هناك بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز وتفكير عميق، مضيفا: "الحمد لله حيلناها لكن لا نعلم إذا كانت إجابتنا صح ولا خطأ".من جانبه، أيده الطالب محمد علاء الذي أكد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط بالفعل، لكنه تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي كانت تحتاج إلى تركيز عالٍ.وأشار الطلاب إلى أن "الاستاتيكا" جاءت أفضل بكثير من امتحان الديناميكا، وخرجوا منه وهم في حالة ارتياح.