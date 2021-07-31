إخلاء سبيل رئيس الحركة وناظر المحطة والتحفظ على السائق في واقعة قطار نجع حمادي



كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدي تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين، وقالت مصادر بالهيئة إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.



وتابعت المصادر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لانه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجاري رفع أثار الحادث.



تحفظت الأجهزة الأمنية بقنا، على سائق قطار نجع حمادي، بعد إيقافه عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له، على خلفية تصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدي تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين.وقال مصدر بالسكة الحديد في نجع حمادي، إنه تم إخلاء سبيل كل من رئيس حركة القطارات وناظر المحطة وملاحظ البلوك، وذلك بعدما توصلت التحقيقات إلى أن السائق تعجل في الرحيل، قبل أن يتم فتح الطريق له، بعدما قام ملاحظ البلوك بفتح الطريق لقطار 983 المكيف، والذي يغادر محطة نجع حمادي الساعة الواحدة إلا خمس دقائق، ومن ثم حدثت الواقعة.وكان فريق من النيابة العامة بنجع حمادي برئاسة المستشار حسام ابوالعزايم، وكيل النيابة، بأشراف إيهاب الصاوي رئيس النيابة، قام بمعاينة موقع القطار بناء على البلاغ الوارد من مباحث السكة الحديد الذي يفيد باصطدام القطار بجسم خرساني ضخم، كما تم التحفظ مع سائق القطار ومساعده لبدء التحقيق في الواقعة.وأعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف السائق قطار نجع حمادي، عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.