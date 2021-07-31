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محافظ المنوفية يتفقد محور "شبين الكوم - طملاى"

السبت 31/يوليو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانياُ عدد من مشروعات البنية التحتية لمتابعة الأعمال على أرض الواقع والتأكد من جاهزيتها تمهيدا للإفتتاح.

 وذلك في إطار سلسلة الجوالات الميدانية والمستمرة لكافة القطاعات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى، ⚡حيث بدأت الجوله بتفقدمحور طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج بطول 16 كم.


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الطريق يعد محورًا رئيسيًا يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاي وكذا الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند مدينة السادات، فضلًا عن وضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية بالإضافة إلى خدمة المدن والقري علي جانبي الطريق والمساهمة فى توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية، ووجه بتكثيف حملات النظافة أولا بأول.
 
كما تفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى منشأة سلطان بمركز منوف بطاقة 12 ألف م3 يوم، وبلغت تكلفة محطة المعالجة والقرى التابعة 240 مليون جنيه، وتتكون المحطة من المدخل المصافى والراسب الرملى وأحواض S.B.R وأحواض التركيز والتجفيف وبيارة التصافى والمياة المعادة ومبنى البلاورات والكلور والمحولات والجهد المتوسط والمنخفض، وتخدم المحطة ( تتا وغمرين ومنشأة سلطان ودبركى ) بإجمالى مستفيد 120 ألف نسمة، وقد تم تسليم محطات الرفع وخطوط الطرد لجميع القرى المذكورة وجارى التطهير والتسليك وتسليم شبكات الإنحدار تباعًا.

هذا وقد استكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى شبين الكوم بقرية الماى بتكلفة تقديرية (130) مليون جنيه وبإجمالى مستفيد 200 ألف نسمة وتخدم قرى مركز ومدينة شبين الكوم وهى ( منشأة بخاتى - المصيلحة - ميت خلف -ميت مسعود – شبراباص - سنجرج - منشأة الشريكين – منشأة شنوان - منشأة عصام - الراهب - شنوفة – كفر دقماق- دكما – سرسموس- كفر سرسموس).

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