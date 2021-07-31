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استشاري جراثيم يحذر من تحوارت كورونا الجديدة (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية، إن التحذير من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا امر واقعي جدًا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد على المعلومات المؤكدة طبيًا وعلميًا بأن فيروس كورونا قادر على التحور ويجب أن نحذر منه.

وأضاف "الأعور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي بلد خالي من فيروس كورونا أو يستطيع أن يقول أنه تغلب على الفيروس، مستدلًا على ذلك بالصين التي تغلبت على الفيروس في وقت معين لكنه يعود الآن، وعلينا أن نكون حذرين.

وتابع استشاري الأمراض الجرثومية، أنه حتى مع التطعيم التحورات الجديدة قادرة على الانتشار، مشددًا على أن التطعيم يقي الإنسان من المرض الشديد، وحال التقطنا العدوى ممن حصلوا على اللقاح لا ينتشر المرض بشكل كبير، مؤكدًا أن الحاصلين على اللقاح محمين بصور ة كبير من تطور المرض والدخول للمستشفى وحتى الوفاة.

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