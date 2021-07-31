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نائب تونسي: محكمة إيطالية تجبر الشركة المصدرة للنفايات إلى تونس على إعادتها لإيطاليا

السبت 31/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد النائب التونسي عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي أن المحكمة العليا الإيطالية قررت إرجاع النفايات لإيطاليا وإلزام الشركة المصدرة بإعادة النفايات من تونس على حسابها الخاص.

 

وقال النائب التونسي عن التيار الديمقراطي، وممثل دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن "القرار في أصله إداري ويجبر الشركة الإيطالية على سحب نفاياتها في ظرف 90 يوما، حيث راسل في البداية لجنة تابعة لمنطقة كامبانيا مثلما راسلتها الدولة التونسية بدورها عبر وزارة البيئة ووضحت الخروقات".

 

وتابع أنه "تم إصدار قرار يجبر الشركة المصدرة على إعادة النفايات" موضحا أن "الشركة الإيطالية توجهت للقضاء للبت فرفض القضاء الإيطالي عبر محكمة نابولي هذه القضية وأجبرها على الالتزام بالقرار الإداري فتوجهت لمحكمة أخرى للتظلم فأجبرتها بدورها على الالتزام بالقرار، وقد استأنفت في آخر مرحلة من الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت بضرورة التزام الشركة ببنود اتفاقية بال وبسحب نفاياتها".

 

وأضاف الكرباعي لا "تبقى فرضية اللجوء إلى التحكيم الدولي قائمة والسلط التونسية مطالبة بالضغط من أجل تنفيذ هذا القرار".

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نائب تونسي محكمة تونس ايطاليا

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