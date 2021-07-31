أجرى فريق برشلونة حصة تدريبية خفيفة صباح اليوم السبت، استعداداً لمواجهة فريق شتوتغارت الألماني مساء اليوم نفسه، في ملعب مرسيدس بنز أرينا.



وستكون مواجهة برشلونة وشتوتغارت ثالث مباراة ودية يخوضها "البلاوغرانا" بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، خلال فترته التحضيرية استعداداً للموسم المقبل.



وشارك في الحصة التدريبية 25 لاعباً من صفوف الفريق الأول والرديف، الذين توجهوا إلى ألمانيا لخوض لقاء شتوتغارت.



وقد يحصل الرباعي العائد حديثاً من عطلتهم بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا، سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ومارتين برايثوايت ورونالد أراوخو، على أولى دقائقهم الودية أمام صاحب المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني "بوندسليغا" الموسم الماضي.