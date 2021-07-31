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الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا

السبت 31/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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استقبل المهندس زيد حمودي حبيب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة الوزارية بالعراق والمهندس سعد سعدالله عبود مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في مطار بغداد الدولي اليوم الوفد الفني من جمهورية مصر العربية.

ويزو رالوفد الفني المصري العراق بناء على الدعوة المقدمة من المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية ووالعراقية في مجال توسيع أفق التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية

وقالت وزارة الموارد المائية والري إن الزيارة ستستغرق عدة أيام وذلك للبحث وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والاستفادة من تجارب الجانبي المصري والعراقي في مجال مواجهة التحديات بهذا القطاع المهم والحيوي.
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا
الري: مدير التخطيط والمتابعة بالعراق يستقبل وفدًا مصريًا

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