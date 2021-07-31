رانيا يوسف تتألق من إجازتها الصيفية في إسبانيا

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "يوسف" بإطلالة صيفية، أنيقة أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك من عطلتها الصيفية بإسبانيا.



وتشارك رانيا يوسف، في مسلسل "الحرامي2"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد داش، بيومي فؤاد، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.