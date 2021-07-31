Advertisements

إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)

السبت 31/يوليو/2021 - 04:33 م
محافظ الإسكندرية أثناء جولته بحي المنتزة ثان
محافظ الإسكندرية أثناء جولته بحي المنتزة ثان
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بجولة مفاجئة بشارع ٤٥، شرق المحافظة.

وأمر "الشريف" بجمع الاشغالات إلى مخازن المحافظة، ووقف إشغالات المحلات من على الأرصفة، كما وجّه بتشميع المحلات التي تخالف للمرة الثانية.

 وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته إلى رئيس حي المنتزه ثان بإحالة مدير الإشغالات بالحي للتحقيق، واستمرار إزالة التعديات من الشارع.

وجاءت الجولة عقب تفقد محافظ الإسكندرية أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي، بتكلفة ٢٤٤ مليون جنيه، ومتابعة معدل الإنجاز بها
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)
إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الاسكندرية محافظ الاسكندرية حي المنتزه تعديات الفجر الاسكندرية اشغالات

أخبار تهمك

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ أقل من ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يأمر بإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية ‏وإزالة كافة الإشغالات تحقيقاً للإنضباط

إزالة التعديات المقامة على أراضي هيئة الأوقاف بحي ثان المنتزة بالإسكندرية (صور)

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطرق العامة بالفيوم (صور)

استمرار الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة بالفيوم (صور)

إزالة تعديات مقامة على أراضي الآثار بالإسكندرية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

04:35 م

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

04:19 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان