إزالة تعديات "شارع 45" بالإسكندرية.. وإحالة مدير الإشغالات للتحقيق (صور)

وأمر "الشريف" بجمع الاشغالات إلى مخازن المحافظة، ووقف إشغالات المحلات من على الأرصفة، كما وجّه بتشميع المحلات التي تخالف للمرة الثانية.





وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته إلى رئيس حي المنتزه ثان بإحالة مدير الإشغالات بالحي للتحقيق، واستمرار إزالة التعديات من الشارع.





وجاءت الجولة عقب تفقد محافظ الإسكندرية أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي، بتكلفة ٢٤٤ مليون جنيه، ومتابعة معدل الإنجاز بها

