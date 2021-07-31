عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري العام حتى نهاية الموسم، بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف مقابل لاشيء في الدور ربع النهائي.





وجاء جدول مباريات الأهلي كالآتي:-





الأهلى ضد وادى دجلة.. الأربعاء 3 أغسطس 9 مساء على ستاد الاهلى والسلام





الأهلى ضد سيراميكا كليوباترا.. السبت 7 أغسطس 9 مساء على ستاد الاهلى والسلام





الأهلى ضد الإسماعيلى.. الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على ستاد الاسكندرية





الأهلى ضد انبى .. السبت 14 أغسطس 9 مساء على ستاد الاهلى والسلام





الأهلى ضد طلائع الجيش.. الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على ستاد السويس





الأهلى ضد المصرى البورسعيدى.. الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على ستاد الاسكندرية





الجونة وأسوان مع الأهلى "لم يتحدد موعدها بعد".



