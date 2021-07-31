تخصيص قطعة أرض في الإسكنرية للصحفيين



تسلمت اليوم السبت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية أرض نادي النقابة على الشاطئ بمنطقة سابا باشا، بحضور وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد سحلول ومحارب هيلع رئيس حي شرق ونقيب الصحفيين بالإسكندرية فكري عبد السلام وهاني العوضي أمين صندوق النقابة وبعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة.



وصرح رئيس حي شرق بأن النقابة تسلمت أرض النادي بالكامل بعد إخلاءها على مساحة تزيد عن ٢٠٠٠ متر وذلك بعد تخصيصها من محافظة الإسكندرية للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.



وقال فكري عبد السلام إن النقابة تسلمت أرض النادي بعد عناء ٨ سنوات وإستغلالها من البعض لإقامة جراج للسيارات بدون وجه حق، وذلك بعد سداد جزء من مديونية النقابة لمحافظة الإسكندرية بمبلغ يُقدر ب٥ مليون ونصف في نوفمبر ٢٠٢٠م.

وذلك فور وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتخصيص المكان كنادي بحري للصحفيين بالإسكندرية برئاسة نقيب الصحفيين بالإسكندرية.



وأضافت بسمة الشريف مقررة لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بالإسكندرية إنه خلال الأيام القادمة سيتم تنظيم إجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل إستغلال أرض النادي خلال فترة الصيف ووضع ضوابط لمنع التعدي عليها مرة آخرى من خلال الإتفاق مع شركة أمن متخصصة لحماية كامل مساحة النادي.

وقدمت خالص الشكر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق على الإهتمام بتسليم أرض النادي كاملة.

