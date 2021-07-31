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شاهد أهداف مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية 6-3 في أولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خسر منتخب كوريا الجنوبية أمام المكسيك 3-6 يوم السبت على ستاد يوكوهاما الدولي في يوكوهاما، ضمن ربع نهائي منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وسجل هنري مارتن (13 و54) ولويس رومو (30) وسيباستيان كوردوفا (39 من ضربة جزاء و64) وادواردو اغويري (84) أهداف المكسيك، في حين أحرز لي دونغ-جون (20) ولي دونغ-غيونغ (51) وهوانغ وي-جو (90+1) أهداف كوريا الجنوبية.


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