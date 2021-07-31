عمرو يوسف يتألق من إجازته الصيفية بدبي

شارك الفنان عمرو يوسف، صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء قضاء عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "يوسف" في الصورة في حمام سباحة، بدبي، وكتب تعليقا قائلا: "هذه المرة في # دبي كانت مغامرة ترقبها"، نالت إعجاب متابعيه".



ويعود الفنان عمرو يوسف للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "العقد"، وهو لمخرج بريطان يسمى كولين تيج.



وجاء ذلك عقب الأزمة التي سببها مسلسل "أحمس" والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي.