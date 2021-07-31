والد الطفلة الفلسطينية يشكر السيسي: "أخونا وأبونا وربنا يبارك فيه" (فيديو)

قال محمود والد الطفلة الفلسطينية بيان، إن ابنته مصابة بمرض جلدي خطير منذ 7 سنوات تقريبًا، وأصيبت به بعد عام من ولادتها، ولم يستطيع طبيب بقطاع غزة تشخيص مرضها.



وأضاف "محمود"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه نشر مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم الاستجابة له من قبل الرئيس السيسي، وتلبية نداءه فورًا وطلب بعلاج بيان بمصر، مشددًا على أن هذا الخبر أثلج صدورهم وتسبب في بكاء والدتها بكاء شديد من شدة الفرح.



فيما وجهت والدة بيان، الشكر البالغ للرئيس السيسي، قائلة: "ده اخونا وأبونا وهو أهل للخير دائمًا مع الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، وربنا يعطيه الصحة وطولة العمر ويبارك فيه"، معربة عن أملها أن يستطيع الأطباء المصريين تشخيص حالتها وعلاجها من مرضها.



وقالت الطفلة بيان محمود، إنها تعلم أنها ستذهب لمصر للعلاج، وأن رئيس مصر أمر بعلاجها، معقبة: "بقوله شكرًا".



بينما أوضح الدكتور وهيب شحاته، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الشفاء بغزة، أن قطاع غزة تحت الحصار ويفتقر للكثر من المعدات والامكانيات الطبية، والتعاون مع الحكومة المصرية وتحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج بمصر نقلة نوعية تساهم في كثير من العلاجات للحالات المستعصية، ويوفر جهود كبيرة.



وفي لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني لعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في أحد المستشفيات المصرية، حيث أعلنت أسرة الطفلة "بيان محمود" الشكر للرئيس لسرعة استجابته عقب تلقيه حاله الطفلة.



على الفور وجه السيسي، بسرعة سفر الطفلة "بيان" لتلقى العلاج في مصر، مؤكدًا دعمه الدائم لغزه بصفه عامة وشعبها بصفة خاصة.